GNR registou 684 acidentes com veículos agrícolas que causaram 52 mortos em 2024

Em 2023 tinham sido registados 602 acidentes que envolveram veículos agrícolas, dos quais resultaram 40 vítimas mortais, 65 feridos graves e 224 feridos ligeiros.

Numa nota para assinalar o arranque hoje da Operação "Campo Seguro 2025", a GNR refere que pretende sensibilizar a população em geral para a adoção de comportamentos preventivos face aos furtos de produtos e máquinas agrícolas, ao furto de metais não preciosos e a situações de exploração laboral, designadamente aquelas que possam configurar tráfico de seres humanos.

Paralelamente, a operação, que termina em 15 de fevereiro do próximo ano (2026), visa também promover a adoção de práticas seguras na utilização e condução de veículos agrícolas e florestais, contribuindo para a prevenção de acidentes e da sinistralidade associada.

"Neste contexto, serão reforçadas as ações de patrulhamento e fiscalização, ajustadas à sazonalidade das culturas e às características regionais, incidindo nos locais, dias e horários de maior risco, de acordo com o histórico de criminalidade", refere a GNR.

Segundo a guarda, serão também realizadas ações de controlo e fiscalização do transporte de produtos agrícolas e florestais nos pontos de passagem da fronteira terrestre, em articulação com a Guardia Civil, para combater a criminalidade transfronteiriça.

No que respeita aos acidentes rodoviários com veículos agrícolas, as causas mais comuns identificadas pela GNR foram a distração, falta de destreza e as manobras irregulares.

Nos acidentes com veículos agrícolas, em propriedade privada, as causas mais comuns são a perda de controlo, a irregularidade do terreno e a queda do trator.

Na nota, a guarda aconselha os utilizadores a não descurar a manutenção do veículo, a usar acessórios de iluminação e sinalização, de acordo com a lei, a frequentar ações de formação teóricas e práticas, e não conduzir sob o efeito do álcool, fadiga ou velocidade não adequada às condições do veículo e à carga transportada.

A GNR lembra ainda que as estruturas de proteção, como o arco de "Santo António", podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos.