GNR registou 6.951 crimes e deteve 767 suspeitos no primeiro semestre

Em informação enviada à agência Lusa e citando dados provisórios, a GNR adianta que 692 dos suspeitos detidos eram homens e 75 mulheres.

Em relação às vítimas de violência doméstica no mesmo período, a GNR registou 8.746 pessoas, 6.328 das quais do género feminino, 2.408 do género masculino e "dez de género não especificado".

A GNR indica ainda que o seu Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) teve este ano um "reforço significativo do efetivo", que "passou de 137 para 187 militares especializados".

Além da "necessidade de dar resposta à crescente complexidade e exigência do crime de violência doméstica", que a força de segurança diz continuar "a constituir uma das mais relevantes áreas de atuação", o aumento dos efetivos do NIAVE deve-se também à entrada em vigor em 01 de julho de um novo instrumento de avaliação do risco deste crime, a Ficha RVD-R (Risco em Violência Doméstica -- Revisto), adianta.

"Esta ficha é um instrumento essencial que visa aferir o risco de vitimização da vítima no âmbito dos crimes de violência doméstica" e a "atualização representa uma alteração significativa nos procedimentos adotados pelas autoridades, permitindo uma avaliação mais rigorosa e sistematizada dos fatores de risco, promovendo a implementação de medidas de proteção mais eficazes", refere a informação da GNR.

Acrescenta que a nova versão da Ficha RVD "contempla também outras vítimas especialmente vulneráveis, como crianças e pessoas idosas, reforçando o compromisso com uma resposta mais abrangente e integrada no combate à violência doméstica".

Lembrando que a violência doméstica é um crime público, sendo a sua denúncia uma "responsabilidade coletiva", a força de segurança refere que as queixas podem ser apresentadas através do Portal Queixa Eletrónica (queixaselectronicas.mai.gov.pt), do número de emergência 112, nos postos da GNR e das aplicações App MAI112 e SMS Segurança (http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx e www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca, respetivamente), direcionadas a pessoas surdas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também anunciou hoje ter detido 306 pessoas no primeiro semestre deste ano por suspeita de violência doméstica, período em que foram constituídos 3.404 arguidos pelo mesmo crime.