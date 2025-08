GNR sem registo de vias condicionadas pelas 20

"A Guarda Nacional Republicana informa que, no dia de hoje, 05 de agosto, pelas 20:00, não possui registo de qualquer condicionamento à circulação rodoviária nas principais vias à sua responsabilidade, na sequência de incêndios rurais", lê-se numa nota da GNR.

Anteriormente, a GNR tinha informado que, pelas 17:45, estavam condicionadas ao trânsito a Autoestrada 28 (A28), no distrito de Viana do Castelo, a Estrada Nacional (EN) 304, em Vila Real, e a EN207, no Porto.

Na nota, a Guarda reforça que "a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais", e relembra que "as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal".

Ao final da tarde, a Proteção Civil indicou que, até às 17:00, registou 69 incêndios rurais, envolvendo 1.500 operacionais, 382 meios terrestres e 95 missões aéreas.

Segundo Carlos Pereira, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no ponto da situação realizado na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), até a essa hora três ocorrências requeriam alguma "preocupação", nomeadamente em Sirarelhos, concelho de Vila Real, Caçarilhe, em Celorico de Basto (distrito de Braga), e Barbeitos, Arcos de Valdevez (distrito de Viana do Castelo).

"Estas três ocorrências envolvem 727 operacionais, 257 veículos e 13 meios aéreos", revelou Carlos Pereira, acrescentando que, no mesmo período, foram assistidas seis pessoas e um bombeiro foi retirado para uma unidade hospitalar "com ferimentos leves".

Desde domingo que o território continental está em estado de prontidão especial de nível três, com duração prevista até quinta-feira, mas questionado sobre eventuais alterações no dispositivo para os próximos dias, Carlos Pereira adiantou que, "durante o dia de amanhã [quarta-feira]", será feita "uma reavaliação" do conjunto de recomendações e pré-posicionamento de meios em vigor.

Pelas 20:15, o incêndio que teve início às 23:45 de sábado, em Sirarelhos, no concelho de Vila Real, era o que mobilizava mais meios, sendo combatido por 607 operacionais, apoiados por 208 viaturas e três meios aéreos.

Este incêndio serpenteou a serra e entrou, no domingo, na área do concelho de Mondim de Basto, atingindo área do Parque Natural do Alvão.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.