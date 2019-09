GNR teve este ano mais de 500 denúncias de vespa asiática em Portugal

O serviço da proteção da natureza e do ambiente da GNR registou este ano 508 denúncias.



Foram localizadas maioritariamente nos distritos do Porto, Braga, Viseu, Aveiro e Coimbra.



A vespa asiática registou o primeiro avistamento em Portugal em 2011, no distrito de Viana do Castelo. Desde aí, tem vindo a deslocar-se para o sul do país.



Lisboa é, até agora, o distrito mais a sul onde existem.



No ano passado foi implementado um plano de ação para a vigilância e controlo da vespa asiática em Portugal.