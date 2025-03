GNR vai fiscalizar viagens de finalistas a partir de terça-feira

Em comunicado, a GNR informa que a operação vai estar no terreno até 13 de abril, um período em que decorrem as férias da Páscoa escolares e os alunos dos 9.º e 12.º anos fazem as habituas viagens de finalistas para as zonas balneares do sul de Espanha.

Durante a operação, a GNR vai desenvolver ações de patrulhamento conjunto com a Guardia Civil de Espanha, bem como com a Gendarmerie Nationale de França.

Por questões de segurança, a GNR vai monitorizar estas viagens, que normalmente decorrem em autocarros, através de ações de fiscalização nas fronteiras terrestres.

Englobada na campanha Escola Segura 2024/2025, a Operação Spring Break vai decorrer em duas fases: de 24 de março a 04 de abril, com ações junto dos estudantes dos 9.º e 12.º anos para os sensibilizar para os comportamentos de risco associados ao consumo de drogas e álcool inerentes às viagens de finalistas, e entre 05 e 13 de abril, com ações de fiscalização nas fronteiras em Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António.