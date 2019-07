Golas antifumo. "Houve uma falha na mensagem"

Xavier Viegas defende que, de facto, "há tecidos que poderiam ser mais adequados" para uma situação de incêndio. No entanto, ressalva que as golas, "mesmo a uma distância muito curta, não entravam em inflamação". O especialista realça ainda que "o tempo que foi necessário para que estes tecidos se deformassem é muito superior àquele que seria preciso para uma pessoa poder resistir com qualquer roupa que tivesse vestida".