Gondelim. Espaço improvisado com material pirotécnico sem licenciamento

RTP05 Abr, 2018, 16:44 | País

As explosões de material pirotécnico que ocorreram esta quarta-feira em Gondelim provocaram a morte a uma pessoa e feriram 24 pessoas, entre elas, cinco menores.



O Departamento de Armas e Explosivos da PSP estiveram no local para apurar as causas do acidente e apuraram que num “espaço improvisado a cerca de 250 metros do local do sinistro, mais precisamente num anexo ao cemitério de Gondelim”, de acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira.



A PSP constatou que o espaço “não estava devidamente licenciado para o efeito”, tendo por isso apreendido 180 foguetes 2+1 Forte; 30 foguetes 5+1 Forte; 138 foguetes carga inteira e 36 foguetes meia carga. Material pirotécnico que estaria pronto para ser utilizado nos festejos.



De acordo com a PSP, “foi possível recolher informações importantes e relevantes para elaboração da perícia que será remetida ao Ministério Publico”. Nenhum pormenor foi revelado sobre essas perícias.



Perante este acidente em Gondelim, a PSP reiterou o apelo ao cumprimento da legislação aplicável e regras de segurança.