Gondomar. Cinco ocupantes resgatados de jipe preso no Rio Ferreira

Um jipe com dois adultos e três menores entre os dez e os 16 anos de idade ficou este domingo preso nas águas do Rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar. O veículo ficou parcialmente submerso., que sofreram ferimentos ligeiros.Pouco depois das 22h00, prosseguiam as operações no local.O alerta foi dado ao final da tarde. Já perto das 23h00 decorriam operações para retirar o jipe do rio.