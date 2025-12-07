País
Gondomar. Cinco ocupantes resgatados de jipe preso no Rio Ferreira
O veículo atravessava uma zona de forte corrente do Rio Ferreira, em São Pedro da Cova, quando ficou imobilizado. Todos os ocupantes foram resgatados.
Um jipe com dois adultos e três menores entre os dez e os 16 anos de idade ficou este domingo preso nas águas do Rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar. O veículo ficou parcialmente submerso.
Dezenas de operacionais participaram na operação de resgate, que permitiu retirar todos os ocupantes, que sofreram ferimentos ligeiros. Pouco depois das 22h00, prosseguiam as operações no local. Os menores haviam já sido retirados e encaminhados parao Hospital de São João, no Porto. Os adultos seriam posteriormente resgatados.
O alerta foi dado ao final da tarde. Já perto das 23h00 decorriam operações para retirar o jipe do rio.
