Gouveia e Melo acusa Lusa de fazer notícia falsa, Direção da agência repudia

A candidatura de Gouveia e Melo acusou hoje a agência Lusa de ter feito uma notícia falsa sobre o momento em que o ex-Chefe da Marinha decidiu concorrer às presidenciais, mas a Direção de Informação da agência repudiou a acusação.