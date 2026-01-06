Gouveia e Melo acusa Seguro de ter ido além da troika e não ter defendido área do PS

Gouveia e Melo reagiu assim, em declarações aos jornalistas, na Feira dos Reis de Vila Verde, concelho de Alijó, após ter sido confrontado com o facto de António José Seguro ter dito que não se podia escolher um candidato a Belém sem experiência, que fosse aprender como Presidente República.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada contrapôs que não tem experiência de "intriga partidária" e que não é "titubeante", receosos de tomar decisões ou alguém que se refugia em discursos redondos.

Visou também o passado político de António José Seguro enquanto secretário-geral do PS entre 2011 e 2014.

"No passado, não defendeu a sua própria área, não defendeu os interesses das pessoas que votaram nele. Há uns anos as pessoas que votaram nele pretendiam que defendesse determinados tipos de conceitos, direitos - e ele não defendeu. Foi para além da troika e não tinha necessidade disso", declarou o almirante.

Gouveia e Melo assinalou que existia então "uma maioria no Governo" PSD/CDS, na Assembleia da República -- "uma maioria que não precisava do apoio dele para nada".

"E quando se fala em experiência, não tenho experiência nenhuma de intriga partidária. Não tenho. Se é essa a experiência que procuram, por favor, não sou eu. Também não tenho experiência nenhuma de fazer lóbi político ou lóbi de interesses", acrescentou.