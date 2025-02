Gouveia e Melo assume um posicionamento político e ideológico

O almirante Gouveia e Melo apresenta-se como defensor da democracia liberal, cujos valores estão a ser postos em causa. Num artigo de opinião publicado no semanário Expresso, intitulado "Honrar a Democracia", no qual não declara oficialmente uma candidatura a Belém, Gouveia e Melo fala dos desafios do país e explica como lê os poderes de um Presidente da República e em que alturas deve ou pode convocar eleições ou demitir um governo.