Gouveia e Melo ausente da sessão solene por estar em Angola

Contactado pela Lusa, Gouveia e Melo justificou a sua ausência afirmando que está em Angola numa "reunião das Marinhas da CPLP", que considerou de "elevada importância" e tem como temas "a proteção, defesa e ameaças às infraestruturas marítimas, cabos submarinos, condutas, plataformas petrolíferas, eólicas e outras".

O CEMA fez-se representar na sessão solene evocativa do 25 de Novembro pelo seu vice-almirante Aníbal Soares Ribeiro, que chegou à Assembleia da República com os chefes militares dos restantes ramos e do Estado-Maior General das Forças Armadas.

O chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, está no centro das atenções mediáticas depois de ter sido noticiado que o almirante já terá comunicado ao Governo que não assumirá mais um mandato à frente do ramo e que pretende anunciar no próximo ano uma candidatura a Presidente da República.

Gouveia e Melo, que coordenou a equipa responsável pelo plano de vacinação nacional contra a covid-19, tomou posse como CEMA em 27 de dezembro de 2021, e está prestes a cumprir os três anos de mandato.