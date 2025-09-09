Gouveia e Melo defende reação do Estado português após ataque a embarcação com bandeira nacional

"O ataque, do conhecimento que tenho das notícias, foi feito ao largo da Tunísia, em águas internacionais. As leis internacionais e as leis da navegação devem ser respeitadas, e nós, enquanto Estado, devemos lutar para que essas leis sejam todas respeitadas", afirmou Henrique Gouveia e Melo, em declarações à Lusa, durante uma visita à Agroglobal, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

O candidato, que foi chefe do Estado-Maior da Armada, considerou que, por se tratar de uma embarcação com bandeira portuguesa atacada fora de uma zona de conflito, o Estado português deve reagir.

"Na minha opinião, deve [tomar posição], porque é um incidente em águas internacionais, numa zona que não é uma zona declarada de conflito, e nós não devemos permitir que em águas internacionais as embarcações sejam atacadas", justificou.

O candidato reforçou que, embora o Estado português não deva assumir responsabilidade por embarcações que entrem voluntariamente em zonas de conflito, o caso em questão exige atenção diplomática.

"Uma coisa é uma embarcação entrar numa zona declarada como zona de conflito, de elevado risco, e aí a responsabilidade dessa atuação pode ser uma atuação irresponsável, não deve recair sobre o Estado português", sustentou.

No entanto, prosseguiu, "em águas internacionais, num contexto de navegação normal, uma embarcação com bandeira portuguesa a ser atacada deve ser uma preocupação para o Estado português".

O ataque ocorreu durante a noite, quando um drone lançou um dispositivo incendiário sobre o `Family Boat`, embarcação com bandeira portuguesa que integra a Flotilha Global Sumud, causando um incêndio que foi controlado pelos tripulantes e passageiros a bordo, entre os quais o ativista Miguel Duarte.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que também participa na missão, apelou a uma reação da comunidade internacional, sublinhando que "nenhuma tentativa de intimidação será bem sucedida".