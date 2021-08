Gouveia e Melo enfrenta manifestantes anti-vacina em Odivelas

O vice-almirante Gouveia e Melo atravessou os manifestantes ao entrar no edifício e respondeu depois aos jornalistas que "nós não temos de ter medo. Medo de quê?"



"Quando acreditamos numa coisa temos de sofrer as consequências seja lá o que for", justificou. "E eu não tenho medo nenhum e vou passar por ali quando sair, outra vez", frisou.



"O negacionismo e o obscurantismo é que são os verdadeiros assassinos. Morreram mais de 18 mil pessoas em resultado desta pandemia", considerou, referindo que o obscurantismo "pode ajudar a pandemia".



"Isto é uma democracia e as pessoas têm direito a manifestar-se", lembrou Gouveia e Melo, reforçando a ideia de que não há necessidade de preocupação.



Os mais de 102 mil jovens de 16 e 17 anos que se vacinaram este sábado demonstraram maior maturidade cívica do que os manifestantes.



"Foi um dia muito positivo", afirmou. "Temos 180 mil agendados e grande parte já foi vacinada e amanhã vai ser um dia muito grande", revelou o coordenador da task-force, apelando à cooperação da comunicação social para passar a "mensagem da importância dos jovens se apresentarem à vacinação".