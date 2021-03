Gouveia e Melo explica prioridades na vacinação

O vice-almirante Gouveia e Melo referiu que existem vários profissionais de risco que mereciam ser prioritários, mas que tal não é possível dada a escassez das vacinas.Entrevistado na TVI24, este responsável disse que sobre o porquê de muitos trabalhadores que nunca chegarem a confinar não terem entrado na primeira fase de vacinação, ao contrário dos professores, "".Gouveia e Melo voltou a reforçar que a inclusão dos professores na fase 1 se deve à prioridade de garantir "resiliência" ao Estado. Esta garantia iniciou-se com a inoculação dos profissionais de saúde.Também na segunda-feira, no sul do país, o coordenador do plano nacional de vacinação disse que o país vai precisar de contratar mais profissionais para acelerar o processo de imunização nos próximos meses, mas os números ainda estão em análise.

“Vai ser necessário certamente contratar profissionais de saúde. Quantos? É o que nós estamos a apurar neste momento”, afirmou.