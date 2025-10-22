Gouveia e Melo sobre Balsemão. "Uma das maiores referências da política"

"Deixa-nos uma das maiores referências nacionais da política, do jornalismo e da sociedade, mas o seu legado ficará para sempre na memória dos portugueses", afirmou Gouveia e Melo numa reação à morte de Balsemão, que morreu na terça-feira, enviada à agência Lusa.

O almirante na reserva lembrou que conheceu o antigo primeiro-ministro e fundador do PPD/PSD no fim da pandemia de covid-19 e recordou "as conversas muito interessantes" que mantiveram desde então.

"Os meus sinceros sentimentos à família, em particular aos filhos, netos e mulher, e a todos os amigos. Deixo ainda os meus pêsames ao PSD, partido do qual foi fundador e militante", acrescentou.

Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu hoje 88 anos.

A notícia da morte do militante número um do PSD foi transmitida pelo presidente social-democrata e primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante uma reunião do conselho nacional do partido, em Lisboa.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1980 e 1983, e foi, até agora, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.