Gouveia e Melo. Vacinação de 100 mil pessoas por dia já na próxima semana

A vacinação do grupo etário dos 60 anos deverá ficar concluída na terceira semana de maio e o dos 50 um mês depois, revelou.



Para a próxima semana está previsto "começar a vacinar mais de 100 mil pessoas por dia", "caso não haja contratempos na entrega das vacinas", acrescentou.



O grupo de trabalho também já ultimou um mecanismo que irá possibilitar aos médicos assistentes indicar doentes graves, a partir dos 16 anos ou em tratamento hospitalar, para vacinação prioritária.



"Vamos pedir que sejam indicadas pelos seus médicos assistentes", para justificar a "prioridade", indicou Gouveia e Melo.



Esse agendamento poderá também ser acionado a partir da próxima semana.



Até agora, 25 por cento da população portuguesa recebeu a primeira dose da vacina e nove por cento tem as doses completas.



O coordenador revelou que, entre as mais de duas mil doses administradas da vacina da Johnson&Johnson ainda não se detetaram casos de reações adversas, em Portugal.



Sobre a ocorrência de filas nos centros de vacinação devido à duplicação de agendamentos por via central e via eletrónica, o vice-almirante lamentou e admitiu "uma falha". Lembrou contudo que "o processo é complexo".



"Queremos um sistema perfeito mas nem sempre conseguimos", reconheceu.