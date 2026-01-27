Governo acompanha em permanência situação de cheias

"Quero deixar-lhes aqui a garantia de que o Governo está a acompanhar em permanência a evolução desta situação, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente", com outras entidades e em coordenação com Espanha, "para desencadear os meios de resposta adequados em caso de necessidade", disse a ministra.

Maria da Graça Carvalho falava no início de uma audição parlamentar, na comissão de Ambiente e Energia, quando recordou a recente passagem pelo país da tempestade Ingrid, seguindo-se a Joseph, que provocaram níveis elevados de precipitação e queda de neve.

Existe um risco real de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo "ao longo desta semana", alertou.