Governo alerta para cumprimento de regras para não ter de recuar no desconfinamento

O Governo anunciou o prolongamento das atuais regras em vigor no plano de desconfinamento e que só vai definir as regras após a Páscoa na próxima semana, no dia 1 de abril. Uma decisão que se prende com um princípio de precaução e com um alerta deixado pelo executivo de que é necessário cumprir as regras para poder prosseguir com o plano de deconfinamento, até porque o índice de transmissibilidade está a aumentar.