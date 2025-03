Governo anuncia 15 milhões para ala cirúrgica do Hospital das Forças Armadas

"Há uma aprovação de despesa de 15 milhões de euros para a ala cirúrgica para o Hospital das Forças Armadas, que é uma promessa antiga e não se concretizava", anunciou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final da reunião do Conselho de Ministros, que se realizou no Campus XXI, em Lisboa.

No passado dia 18 de dezembro, o ministro da Defesa comprometeu-se a dar prioridade ao `dossier` da saúde militar nos primeiros três meses deste ano, com o objetivo de responder a algumas das reivindicações dos profissionais do Hospital das Forças Armadas (HFAR).

Nesse mês, Nuno Melo reuniu-se com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que tinha admitido avançar com uma greve dos médicos civis que trabalham neste hospital militar.

O ministro reconheceu na altura que a saúde militar necessitava de ser reforçada, uma vez que "esta prestação diferenciada de cuidados de saúde aos militares e famílias é assegurada nomeadamente pelo HFAR" e apontou para "problemas com pessoal" do hospital, mas também ao nível de infraestruturas que necessitavam de melhorias.