Governo anuncia alargamento da vacinação a maiores de 40 e 30 anos a todo o país

Numa mensagem publicada na conta oficial do Governo na rede social Twitter, no final da noite de terça-feira, o executivo escreveu que,O Governo precisou ainda que "

o alargamento da vacinação a novas faixas etárias

" vai arrancar a partir de 6 de junho para "pessoas com mais de 40 anos" e, a partir do dia 20, para "pessoas com mais de 30 anos", "em todo o território continental".Na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, tinha anunciado que a vacinação contra a covid-19 ia ser acelerada em Lisboa e Vale do Tejo, nas faixas dos 40 e 30 anos, na sequência de um aumento das infeções.O anúncio da abertura da vacinação a nível nacional para estas faixas etárias surgiu horas depois de o presidente da Câmara do Porto ter exigido um tratamento equitativo para todo o país, acusando o Governo de beneficiar "o infrator", ao acelerar a campanha na região de Lisboa e Vale do Tejo, devido a um aumento de infeções.", afirmou Rui Moreira, numa declaração vídeo publicada na página oficial da Câmara do Porto."O que eu queria dizer ao Governo claramente e às autoridades competentes é que nós exigimos um tratamento equitativo para todo o país nesta matéria", reiterou.Já depois do anúncio do secretário de Estado, o coordenador da "task force" para a vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, também confirmou ao jornal Público que o alargamento às faixas etárias dos 30 e 40 anos se fará a nível "nacional", e não apenas na região de Lisboa.Gouveia e Melo disse àquele jornal que a vacinação em Lisboa e Vale do Tejo irá, de facto, ser reforçada, por estar atrasada em relação a outras regiões do país, como o Alentejo e o Centro, mas lembrou que isso já está a ser feito no Algarve e adiantou que haverá igualmente um reforço de vacinas no Norte, "mas mantendo a mesma programação etária".

"O nosso plano é nacional e estamos a recuperar as regiões (percentualmente) mais atrasadas e isto também vai incluir o Norte. A ideia é ter sempre as regiões equilibradas porque é o mais justo. Quando se fala em acelerar, é dar mais vacinas, mas mantendo a mesma programação etária", assegurou.