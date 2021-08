Governo anuncia hoje novas medidas de desconfinamento

Entre as medidas está o alargar da lotação nos restaurantes, cafés e pastelarias, que passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas.



Os espetáculos culturais podem ter uma ocupação e 75 por cento do espaço disponível e o mesmo acontece nos locais de organização de eventos, como casamentos e batizados.



As lojas de cidadão passam a funcionar sem necessidade de marcação prévia.



Os transportes públicos deixam de ter limites de lotação.