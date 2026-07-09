Governo anuncia que 73% dos exames nacionais distribuídos estão corrigidos

Leitão Amaro falou ainda das dificuldades em relação aos exames que não foram ainda distribuídos por razões diversas.





O ministro afirmou que estão a ser reforçadas capacidades e apoios de serviços para ultrapassar as restrições e que o esforço está concentrado no cumprimento dos prazos definidos.





Também por isso, o governante indicou que não há ainda decisões sobre compensações.









Fernando Alexandre comprometeu-se com o prazo definido pelo Governo. “Os serviços disseram que conseguiam cumprir o 14, e eu não achei que fosse cauteloso”, disse, acrescentando: “A minha responsabilidade é que no dia 17 sejam publicadas as notas com todo o rigor".





Na semana passada, o Ministério da Educação anunciou que, devido aos problemas técnicos identificados na correção dos exames, os professores passavam a ter até 14 de julho para classificar as provas, em vez de dia 10, com a afixação dos resultados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.





A segunda fase dos exames finais nacionais do ensino secundário, que deveria começar a 16 de julho, arranca apenas a 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.







c/ Lusa

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, questionado pelos jornalistas sobre o processo, envolto em polémica,Questionado sobre se o calendário de acesso ao ensino superior poderia ser novamente alterado, ou se haveria compensações às famílias,, disse.