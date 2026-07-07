Exames nacionais. Ministro critica "alarmismo" e garante provas corrigidas até dia 17 de julho

Sobre eventuais consequências e apuramento de responsabilidades no fim deste processo,, disse, acrescentando: “A minha responsabilidade é que no dia 17 sejam publicadas as notas com todo o rigor".Questionado sobre se o sistema não estava ainda preparado para entrar em vigor neste ano letivo, o ministro assume que o processo “não começou bem”, mas que “todos os problemas que apareceram” estão a ser corrigidos.