Governo anuncia que lei de retorno de estrangeiros vai chegar ao parlamento até dezembro

"No próximo mês colocaremos em discussão pública o novo regime de retorno de maneira a que no mês de dezembro venha para o parlamento", disse António Leitão Amaro no parlamento durante o debate da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

O governante sublinhou que este novo regime que está a ser preparado "garante, por um lado, o respeito pelos direitos fundamentais e, por outro, maior segurança e eficácia".

Sobre os pedidos de asilo, o ministro admitiu que "há um recurso abusivo para prolongar a estadia e ultrapassar o período máximo de detenção", como aconteceu recentemente com os cidadãos de Marrocos que chegaram ao Algarve no verão.

No entanto, deu conta de que os requerentes de asilo "são um número muito pequeno em Portugal".

Segundo o ministro, em 2022 foram feitos 2.000 pedidos de asilo a Portugal, em 2023 foram 2.600, número idêntico em 2024 e este ano foram 1.300 pedidos.

"Não vemos que em Portugal esteja a acontecer nada parecido com os países do norte e centro da Europa em que vagas de migração são utilizadas pelo sistema de asilo", disse, acrescentando que é necessário "limitar as situações".

Leitão Amaro disse que residem em Portugal 1,5 milhão de imigrantes e 65 mil pessoas com proteção internacional, 61 mil dos quais ao abrigo do regime da Ucrânia.

"Não temos uma pressão de requerentes de asilo a procurarem a Portugal", disse.