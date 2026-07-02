Governo "apreensivo" com onda de calor apela à prevenção para evitar mortalidade

Numa altura em que Portugal atravessa uma onda de calor, a secretária de Estado da Saúde confessou esta quinta-feira estar “apreensiva” pelo risco de aumento da mortalidade., declarou a secretária de Estado.A responsável lembrou que “no ano passado, na onda de calor que vivemos num período muito longo entre julho e agosto, verificámos o recorde do índice Ícaro”, o sistema de monitorização que mede o risco das temperaturas elevadas para a saúde pública.“Eu temo pela evolução do Ícaro”, disse ao Jornal da Tarde da RTP, avisando queAna Povo reiterou que “na onda de calor, evita-se a mortalidade com a prevenção, daí que seja tão importante” seguir as recomendações das autoridades de saúde.Questionada sobre a capacidade dos estabelecimentos de saúde numa altura em que a procura pode aumentar devido ao calor, a secretária de Estado explicou queAinda assim, “obviamente que os níveis de contingência subirão conforme a procura”, assegurou.Afirmou ainda que, neste período de maior calor, cabe às juntas de freguesia identificar pessoas vulneráveis, que serão visitadas pelas autoridades de saúde ou acolhidas em locais de abrigo climatizados.“O país estabelece normas nacionais, mas o mais importante na resposta à população são estes trabalhos locais”, disse Ana Povo.Quanto às férias dos profissionais de saúde, a responsável insistiu quee lembrou que em junho “vivemos um período de feriados que levam a pontes e não tivemos constrangimentos devido às férias dos profissionais nessa altura”.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou esta quinta-feira que o aviso vermelho devido ao calor foi alargado até domingo em dez distritos do litoral e do interior sul do país.