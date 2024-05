Apresentado quatro dias antes do tempo, o Plano de Emergência para a Saúde parte de uma situação muito problemática, segundo Luís Montenegro. O primeiro-ministro garantiu que há mais de 50 medidas para respostas urgentes, prioritárias e estruturais. Combater as listas de espera, sobretudo dos doentes oncológicos, e requalificar as urgências são prioridades do Governo.