Governo aprova 22 milhões de euros para radar de defesa aérea de longo alcance

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, foi hoje aprovada uma resolução "que autoriza a Força Aérea a adquirir um sistema radar móvel de longo alcance, num investimento máximo de 22,2 milhões de euros entre 2026 e 2028".

Segundo o executivo, este equipamento tem como objetivo reforçar "a capacidade de vigilância e identificação de ameaças no espaço aéreo nacional" e "fortalece a participação de Portugal no sistema integrado de defesa aérea e antimíssil da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]".

O Governo aprovou ainda uma segunda resolução que reprograma os encargos financeiros relativos à remodelação da cozinha do Hospital das Forças Armadas - Polo de Lisboa, no âmbito do Programa de Investimentos na Área da Saúde.

A alteração estende a execução financeira do investimento até 2026, "sem qualquer aumento do montante global aprovado em 2019", assegura o executivo, "garantindo a conclusão da obra e reforçando a capacidade do Serviço Nacional de Saúde".