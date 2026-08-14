Governo aprova aumento de capital de 20 milhões de euros na RTP

Trata-se de uma forma de modernizar a empresa, afirmou.

A 17 de junho, Leitão Amaro, defendeu a necessidade de uma reestruturação mais ampla na RTP, afastando o aumento do CAV [Contribuição para o Audiovisual], que corresponde à taxa de audiovisual paga pelos contribuintes.





Numa audição perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República, o ministro da Presidência anunciou na altura a injecção de 20 milhões de euros na RTP, de acordo com o plano apresentado, enquanto está um processo de reestruturação em curso, tendo também em vista o “reforço da sustentabilidade com o plano de saídas voluntárias”.





Leitão Amaro apontou também a estratégia para a rádio e televisão públicas, referindo a necessidade de repensar a oferta, discutindo a "amplitude das obrigações do serviço público", incluindo junto da diáspora, a par de uma "grande aposta no digital".



O plano actividades e orçamento que foi aprovado no primeiro semeste de 2026, mas “não é o suficiente para as decisões de longo prazo”, reconheceu o ministro. A médio prazo, num horizonte até 2028, foi contudo suficiente para permitir a aprovação.





O "plano de atividades atualizado já incorpora ajustamentos a vários itens e um apertar do cinto em várias dimensões", apontou Leitão Amaro perante os deputados.

