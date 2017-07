Governo aprova decreto-lei que obriga a seguros para drones

RTP 27 Jul, 2017, 18:37 / atualizado em 27 Jul, 2017, 18:43 | País

“Este diploma visa também estabelecer restrições do ponto de vista da segurança da navegação aérea, tipificando novas contraordenações aplicáveis à operação deste tipo de aeronaves e instituindo o regime sancionatório a aplicar no caso de incumprimento destas normas”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.



O diploma determina ainda novos mecanismos legais para “uma supervisão e fiscalização mais eficaz da comercialização e utilização destas aeronaves a nível nacional, procurando dissuadir a eventual prática de atividades ilícitas com «drones», enquanto não vigorar um regime uniforme de âmbito internacional ou europeu sobre a matéria”.