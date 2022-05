Governo aprova preço do gás para produção de eletricidade

No final de abril, os governos de Portugal e Espanha chegaram, em Bruxelas, a um acordo político com a Comissão Europeia para o estabelecimento de um mecanismo temporário (12 meses) que permitirá fixar o preço médio do gás nos 50 euros por MWh, contra o atual preço de referência no mercado de 90 euros.O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, estimou que a fixação de um teto ao preço de gás para produção de eletricidade permita poupar até 18% face ao preço médio dos primeiros quatro meses do ano.