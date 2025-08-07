Governo aprova proposta para regular uso de lanchas rápidas

"Estas lanchas rápidas não devem e não têm lugar em Portugal como instrumentos de crime e, como tal, criamos este regime para impedir (...) que as lanchas rápidas, as embarcações de alta velocidade, sejam instrumentos de crime", disse, em conferência de imprensa o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Tratando-se de uma proposta de lei, o diploma terá ainda de ser aprovado pela Assembleia da República.