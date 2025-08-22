Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Governo aprovou medidas de apoio às vítimas dos incêndios

por Diana Craveiro - Antena 1

Paulo Novais - Lusa

Luís Montenegro trocou a camisa aberta descontraída pela gravata preta para encarar o país na noite de quinta-feira, no final de um conselho de ministros para responder à crise dos incêndios.

O primeiro-ministro deixou uma palavra às vítimas, a solidariedade a quem combate o fogo e depois desfiou dezenas de medidas do Governo para ajudar de imediato famílias, agricultores e empresas atingidos pelo flagelo dos incêndios.

O primeiro-ministro prometeu ainda encontrar o consenso político necessário para aprovar e executar o plano de intervenção para a floresta desenhado em março, e que tem como horizonte final 2050.

Seguiram-se, depois, as perguntas dos jornalistas sobre como encarava as críticas de que tinha sido alvo pela perceção de alheamento do Governo nesta crise.

O primeiro-ministro considerou-as injustas mas admite ter contribuído de alguma forma para essa injustiça.
