Governo assina protocolos com 89 municípios para recuperação de áreas protegidas

Segundo Maria da Graça Carvalho, o Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "estão a trabalhar com todas as regiões protegidas que tiveram incêndios [neste verão] para assinar os protocolos a três anos" para a recuperação de infraestruturas e vegetação.

"Não estava ainda a região de Aljezur, agora vamos ter de fazer um protocolo separado para este incêndio", referiu, durante a cerimónia de assinatura de um protocolo entre o Fundo Ambiental e a Autoridade de Gestão do Programa Regional Algarve 2030, no âmbito da estratégia "Água que Une", em Faro.

De acordo com a governante, os protocolos vão ser assinados na próxima sexta-feira, embora muitos dos trabalhos já tenham sido feitos, uma vez que a APA e o ICNF avançaram com os trabalhos urgentes e, sobretudo os que respeitam à água, estão "praticamente todos terminados".

Maria da Graça Carvalho esclareceu que estas intervenções mais urgentes se referem à retenção de cinzas para evitar a contaminação das linhas de água, pois se começasse a chover "havia contaminação das águas", e também para diminuir o risco de ocorrência de derrocadas.

Quando ao incêndio que no domingo deflagrou em Aljezur e se estendeu a Lagos, dado hoje de manhã como dominado, a ministra do Ambiente referiu que será feito um levantamento das obras urgentes para depois se assinar o protocolo de recuperação e reflorestação.

O protocolo hoje assinado na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro, no âmbito da estratégia "Água que Une", vai permitir que a contrapartida nacional em investimentos essenciais na área do ambiente nos municípios algarvios seja totalmente assegurada pelo Fundo Ambiental, através da Agência para o Clima.