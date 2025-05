Governo autoriza passagem à pré-aposentação de 500 polícias da PSP

Este valor é fixado anualmente sob proposta do Diretor Nacional da PSP, indica o despacho assinado, a 05 de maio, pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e pela Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.

O número de polícias que podem passar à pré-aposentação é fixado de acordo com a disponibilidade, tendo em conta as necessidades operacionais e admissão de novos elementos, daí ser fixado anualmente por proposta do diretor nacional da PSP.

Na quarta-feira, uma fonte da PSP disse à agência Lusa que em julho vai terminar o curso de formação de 500 novos agentes, sendo nessa altura reforçados todos os comandos distritais da PSP.

A mesma fonte adiantou que alguns dos novos polícias vão ser colocados nas divisões de segurança aeroportuária e controlo fronteiriço dos aeroportos de Lisboa, Porto, Madeira e Açores, onde se têm registado demoras de horas após a entrada em funcionamento de novos sistemas de controlo de fronteiras.

A 16 de maio, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou a convocação de uma concentração em frente à residência oficial do primeiro-ministro para 17 de junho, que só seria desconvocada se até final deste mês fosse publicado o despacho com a lista de pré-aposentações deste ano.