Governo autoriza passagem à pré-aposentação de 700 agentes da PSP

O MAI considerou que se trata de um dos contingentes "mais elevados dos últimos anos e de uma decisão com impacto muito significativo", correspondendo a um aumento de 40%.

A PSP propôs ao ministro da Administração Interna a passagem à pré-aposentação de 900 agentes, no entanto e concluída a avaliação global, o Governo decidiu fixar um contingente de 700 polícias, "garantindo um reforço significativo face aos anos anteriores e a necessária articulação com a renovação dos efetivos e a capacidade operacional da Polícia".

A autorização à pré-aposentação de 700 agentes, uma das principais reivindicações dos sindicatos da PSP, foi divulgada no dia em que Luís Neves está reunido com as estruturas sindicais.

O ministro da Administração Interna está hoje novamente reunido com os sindicatos da PSP e associações da GNR, com a reestruturação dos suplementos e a revisão do estatuto profissional e sistema remuneratório em agenda.

Para esta nova ronda de negociações, os sete sindicatos da PSP estão divididos em dois grupos para as reuniões, tendo a primeira começado às 15:30.

Ainda de acordo com o MAI, "uma gestão mais regular e previsível das passagens à pré-aposentação" será uma das matérias também a considerar no processo de revisão do estatuto profissional em curso.