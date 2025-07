Governo autorizou hospitais a pagar aos tarefeiros até 50% acima do valor pago aos médicos dos quadros. O que dizem os sindicatos

Foto: Benoit Tessier - Reuters

No ano passado, o SNS gastou perto de 230 milhões de euros com médicos tarefeiros, mas o valor não podia ir além dos 40 por cento.



Com a chegada dos períodos de férias aumenta a dificuldade em completar as escalas médicas. Por esta razão, o Governo voltou a autorizar as Unidades Locais de Saúde do SNS a aumentar o valor pago aos tarefeiros.



Os sindicatos contestam a medida, considerando que é uma medida de curto prazo "sem sentido" e promove desigualdade entre profissionais que "destrói as equipas".