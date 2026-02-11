Governo avalia inclusão de mais concelhos em situação de contingência
O primeiro-ministro, que assumiu a pasta da Administração Interna, afirmou hoje irá fazer uma reavaliação dos concelhos em situação de contingência face ao mau tempo, admitindo que poderá haver mais municípios a juntar à lista.
"Acabei há pouco mesmo de falar com o secretário de Estado da Proteção Civil, que me acompanha, e com o meu gabinete, para os dois, em contacto com a direção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fazermos uma reavaliação e verificarmos se há mais concelhos para incluir dentro da situação de contingência", afirmou Luís Montenegro.
Caso se verifique essa necessidade, o primeiro-ministro disse que "ainda hoje" irá proceder ao despacho para a junção de mais municípios à lista.