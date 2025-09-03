Governo começa a receber os partidos para discutir proposta de Orçamento do Estado

Foto: RTP

Encontros que vão decorrer a pouco mais de um mês da data limite para a entrega do documento. Vários ministros marcam presença nas audiências, que o Governo já fez questão de dizer que não são ainda negociações com os grupos parlamentares, mas sim uma oportunidade para apresentar as principais opções do Executivo para o orçamento.

Do lado da oposição, espera-se que comecem a ser desenhadas linhas vermelhas.



Nestas reuniões vão começar a ser desvendadas algumas pistas sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026.



Nesta primeira ronda de reuniões vão estar presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, da Presidência, da Economia e Coesão Territorial, bem como o ministro dos Assuntos Parlamentares.



São reuniões que se prolongam pelos próximos dias. Na sexta-feira é a vez do Partido Socialista.