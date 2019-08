Governo. Contratos feitos com familiares valem 3,7 milhões

RTP01 Ago, 2019, 10:01 | País

De acordo com o jornal, o caso mais abrangente é o da ministra da Cultura, com participação em duas sociedades que, desde 2015, fizeram contratos com o Estado no valor de 71 890 euros: dois no valor total de 22 790 euros foram feitos com a Câmara Municipal de Lisboa, onde Graça Fonseca foi vereadora e outros dois (de 49 mil euros) com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é tutelada pelo Governo.





O caso com o montante mais elevado de contratação envolve o filho do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. Através da empresa de construção e reabilitação Zerca, Nuno Neves celebrou três contratos com entidades do Estado num valor superior a dois milhões de euros, refere o JN.







Um dos contratos, assinado com a Câmara de Vila Franca de Xira, foi para a reabilitação do bairro social da Quinta da Piedade (1,3 milhões de euros). O segundo maior (722 mil euros) é para a reabilitação do edifício da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e o terceiro, celebrado no dia 18 de julho, para o tratamento da fachada sul do mesmo edifício (15 mil euros).





A sociedade de advogados do marido da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. Eduardo Paz Ferreira celebrou 25 contratos com o Estado desde que a mulher integrou o Executivo de António Costa, no valor de quase um milhão de euros, acrescenta o jornal.





Com cerca de metade do montante estão as empresas do pai do ministro das Infraestruturas que, durante a atual legislatura, celebrou contratos no valor aproximado de 580 mil euros através das empresas Optima e Tecmacal. No registo de interesses o ministro Pedro Nuno Santos refere ter uma participação social de 0,5% nesta última sociedade especializada em "maquinaria para o setor do calçado", remata o JN.