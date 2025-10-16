Governo cria Loja de Cidadão virtual que arranca em breve com mais de 100 serviços

Gonçalo Matias falava na conferência de imprensa depois da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa. O ministro Adjunto e da Reforma do Estado referiu que este será um processo gradual e que no prazo de cinco anos todos os serviços públicos estarão disponíveis em formato digital."Quanto à Loja de Cidadão virtual ela é criada no momento em que este diploma for publicado, portanto, com brevidade", acrescentou.Os serviços disponíveis serão "mais de 100" e "gradualmente" vai-se aumentando "o número de serviços digitalmente disponíveis até chegar ao objetivo de 100% até 2030", como está previsto na Estratégia Digital Nacional, referiu.O ministro Adjunto e da Reforma do Estado disse também que o CTO (diretor de sistemas de informação) do Estado, Manuel Dias, vai iniciar funções no dia 27 e que em 29 de outubro será feita uma apresentação pública.Quanto à escolha de Manuel Dias para CTO da ARTE - Agência para a Reforma Tecnológica (antiga AMA - Agência para a Modernização Administrativa), "devo dizer que estamos muito satisfeitos de poder contar com o engenheiro Manuel Dias nestas funções", prosseguiu o ministro."São funções muito importantes, são funções transversais a todo o Estado que garantem a interoperabilidade e garantem o princípio só uma vez. A partir daqui vamos conseguir implementar uma política que assegura que os serviços públicos não pedem aos cidadãos os documentos vezes sem conta" nem os que já têm, referiu.