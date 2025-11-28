Governo cria vice-presidência da saúde nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional
O Governo aprovou hoje a criação de uma vice-presidência dedicada ao setor da saúde nas cinco comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), anunciou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.
"Com isto, conseguimos melhorar a capacidade de atuação do Estado, reforçar a sua especialização, reduzir as suas estruturas, por isso, também, poupar os contribuintes (...), num processo que está em curso e que vai continuar", disse Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião de hoje do Conselho de Ministros.
De acordo com o governante, a medida pretende concentrar, de forma coordenada, o planeamento e a decisão a nível regional, referindo que não corresponde a um processo de regionalização nem de centralização, mas sim de "desconcentração coordenada", mantendo as CCDR como entidades do Estado.
Os novos vice-presidentes serão designados pelo Governo e terão tutela específica em cada setor.