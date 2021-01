Governo decide encerrar todas as escolas a partir de sexta-feira

"A informação que o Governo recebeu na quarta-feira, após reunião com epidemiologistas, foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal", salientou fonte do Governo à agência Lusa.



Com esta medida, o objetivo principal do Governo, "é isolar todo o sistema escolar", já que, "não havendo aulas, evita-se que as pessoas sejam forçadas a sair de casa".Os pormenores das medidas de agravamento do confinamento geral serão comunicados no final da reunião do Conselho de Ministros.Na quarta-feira à noite, numa mensagem que publicou nas redes sociais, o primeiro-ministro referiu que o Governo vai analisar na quinta-feira as informações sobre a "alarmante progressão" da epidemia em Portugal, designadamente o crescimento da variante britânica do novo coronavírus, e "decidirá em conformidade" para "salvar vidas"." escreveu António Costa.Na sua mensagem, o líder do executivo referiu que, logo que chegou de Bruxelas, onde esteve com agenda no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, reuniu-se "de emergência com os ministros de Estado e da Presidência, da Saúde, da Educação e da Ciência e do Ensino Superior".", acrescentou o primeiro-ministro.





Antecedentes







Logo a seguir, no entanto, o líder do executivo advertiu que, "se esta semana se souber, por exemplo, que a estirpe inglesa se tornou dominante no país, então, muito provavelmente, terão mesmo de fechar as escolas".





Cascais antecipa-se







O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), aconselhou os encarregados de educação a não permitir que os filhos frequentem aulas presenciais a partir desta quinta-feira, devido ao contexto pandémico, de acordo com uma nota no Facebook.



"Aconselho todos os encarregados de educação, na medida que possam, que não deixem os nossos jovens frequentar aulas presenciais", refere o autarca, no comunicado divulgado na noite de quarta-feira.



Carlos Carreira avança ainda que tem estado a aguardar a decisão do Governo sobre o encerramento das escolas, mas não tem dúvidas de que será decretado na próxima semana.



"A situação está grave e não se perspetiva que melhore nos próximos dias e considero que não devemos perder tempo", disse.