Governo decreta dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela

(em atualização)





Em declarações aos jornalistas, Luís Montenegro assumiu que o Executivo pretende garantir "um acompanhamento mais próximo da comunidade portuguesa" na Venezuela.

"Decidimos no Governo (...) determinar o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses e luso-descendentes que perderam a vida e por todos aqueles que sofreram estas tragédias", declarou.





O primeiro-ministro fez este anúncio em breves declarações à comunicação social à margem da cerimónia de apresentação do modelo português de Inteligência Artificial Amália, em Lisboa.

