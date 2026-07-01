Governo decreta dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela

Governo decreta dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela

Governo decretou o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos sismos na Venezuela, em particular, "pelos cidadãos portugueses e luso-descendentes".

RTP / Adicionar como fonte informativa
Yves Herman - Reuters

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(em atualização)

Em declarações aos jornalistas, Luís Montenegro assumiu que o Executivo pretende garantir "um acompanhamento mais próximo da comunidade portuguesa" na Venezuela.

"Decidimos no Governo (...) determinar o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses e luso-descendentes que perderam a vida e por todos aqueles que sofreram estas tragédias", declarou.

O primeiro-ministro fez este anúncio em breves declarações à comunicação social à margem da cerimónia de apresentação do modelo português de Inteligência Artificial Amália, em Lisboa.
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