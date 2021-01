Governo decreta proibição de circulação entre concelhos no fim-de-semana

No final da reunião de Conselho de Ministros, António Costa anunciou que foi aprovado uma extensão das regras em vigor para os próximos sete dias. "Como medida cautelar no fim de semana vão aplicar-se por igual, a todos os concelhos com mais de 240 casos por cem mil habitantes por concelho as regras de circulação entre concelhos e da proibição de circulação na via pública após as 13 horas", acrescentou o primeiro-ministro. Apenas 25 concelhos ficam de fora destas medidas.