Governo defende exames no acesso ao ensino superior e promete manter exigência

"Vamos manter a exigência no acesso ao ensino superior. Os exames são a garantia de que os alunos chegam ao ensino superior com um nível adequado de preparação", afirmou Cláudia Sarrico, ao intervir na apresentação, em Lisboa, da edição de 2025 do relatório internacional Education at a Glance.

Lembrando que Portugal tem aumentado a percentagem de adultos com ensino superior, a governante alertou ainda que o concurso nacional de acesso ao ensino superior, que este ano contou com menos candidatos, é apenas uma das formas de aceder àquele nível de ensino.

"O concurso nacional de acesso aplica-se sobretudo a estudantes que entram logo a seguir ao ensino secundário [...] para licenciaturas e mestrados integrados, mas a sua importância relativa tem diminuído", sustentou.

O Education at a Glance é o relatório anual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que fornece estatísticas sobre os sistemas educativos dos 38 Estados-membros.