Governo definiu atribuições na área da saúde que passam para as CCDR

O Governo já definiu as atribuições na área da saúde que passam para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, mas a direção executiva do serviço nacional de saúde pode mudar os planos do governo a ministra da Coesão Territorial admite que os calendários e as competências definidas pelo executivo podem ser ajustados.