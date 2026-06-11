Governo demite diretora clínica dos cuidados primários da ULS Santa Maria e nomeia Rita Molinar

Numa resolução do Conselho de Ministros (CM), hoje publicada em Diário da Republica, o executivo justifica a demissão de Eunice Carrapiço com base na lei, que permite a cessação de funções de gestores públicos por mera conveniência e que a dissolução pode ocorrer a qualquer tempo, por decisão do órgão responsável pela nomeação.

Segundo o Governo, os desafios da ULS Santa Maria impõem "uma nova dinâmica urgente, efetiva e eficiente", conjugada com "uma reorganização funcional, moderna, eficaz e sustentável", capaz de responder aos cerca de 120 mil utentes sem médico de família e concretizar "os vários projetos de articulação de cuidados e de inovação que exigem uma gestão diária e empoderada".

"Apesar do esforço do atual conselho de administração, entende-se que para que esta unidade de saúde esteja efetivamente preparada para enfrentar os atuais e futuros desafios, e para que consiga imprimir uma nova dinâmica às unidades de Cuidados de Saúde Primários em Lisboa Norte e Mafra, é necessário e urgente renovar a sua liderança clínica", salienta a resolução da Presidência do Conselho de Ministros, que entra em vigor na sexta-feira.

Para o Governo, é necessário que a gestão da instituição seja assegurada por "um conselho de administração capaz de adotar estratégias eficazes, quer de planeamento quer de gestão eficiente dos recursos disponíveis", com "o objetivo último de se alcançar uma efetiva melhoria no acesso aos cuidados de saúde".

Neste contexto, e por proposta do Conselho de Administração da ULS Santa Maria, presidido por Carlos Martins, o Governo nomeou Rita Molinar como diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários, que exercerá funções até completar o mandato em curso do atual Conselho de Administração.

A nomeação recebeu parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

Uma fonte hospitalar disse à Lusa que Eunice Carrapiço estava de baixa desde fevereiro de 2025, situação a que se seguiram uma licença de parentalidade de seis meses e um período de férias.

Segundo a mesma fonte, a administração solicitou a sua substituição por considerar que, tratando-se da maior ULS do país, "era imperioso" assegurar um conjunto de reformas destinadas a reforçar a articulação entre a área hospitalar e os cuidados de saúde primários.

Ana Rita Molinar é especialista em Medicina Geral e Familiar desde 2015. Atualmente, coordena a USF Professor Guilherme Jordão e, desde novembro de 2025, exerce funções como coordenadora dos adjuntos da direção clínica para os cuidados de saúde primários da ULS Santa Maria.

Tem experiência em gestão e coordenação de equipas, organização da atividade assistencial e desenvolvimento de projetos clínicos.