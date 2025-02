Governo designa presidente da Câmara de Amarante para liderar ULS do Tâmega e Sousa

Em comunicado, o Conselho de Ministros refere que o social-democrata José Luís Gaspar será acompanhado no órgão de gestão da ULS pelos vogais Carmen Filipa Ribeiro Dias Carneiro, Sónia Manuela Rodrigues Moreira, Jorge Luciano Leite Monteiro, Valentina Alexandra Maia Borges e Pedro Dinis Silva Mendes.

O mandato da nova administração será de três anos.

Contactada pela Lusa, a atual administração não quis comentar a designação anunciada pelo Governo.

O presidente da Câmara de Amarante, distrito do Porto, remeteu uma reação para uma conferência de imprensa agendada para sexta-feira, na qual, segundo fonte autárquica, será anunciada a renúncia ao mandato.

A ULS do Tâmega e Sousa, com sede em Penafiel, compreende o território de 11 concelhos, correspondendo a cerca de 500 mil habitantes, gerindo as unidades hospitalares de Penafiel e Amarante.