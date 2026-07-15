Governo desmente Missão Escola Pública sobre classificação de exames até quinta-feira

Cristina Mota, da Missão Escola Pública, defende que o comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação é omisso sobre a data em que a classificação de exames tem de terminar.





Para começar , não há "a certeza da percentagem de items que faltam classificar” e quanto ao prazo, “a questão do meio-dia e das 12 horas” foi “transmitida por parte dos classificadores”.





"Não diz efetivamente até que horas podem os classificadores estar a classificar", aponta, e na leitura de Cristina Mota o comunicado "não é claro" e "fala apenas que os professores que ainda têm itens para classificar o podem fazer no dia de hoje, quarta-feira".



Na hora em que falou com a RTP Antena 1, às 8 horas, Cristina Mota revelava: "A esta hora posso informar que há colegas que nos reportam que tiveram indicação para continuar até quinta-feira a classificação".



Perante as dificuldades e os itens por classificar, Cristina Mota insiste que é difícil que na sexta-feira as notas estejam afixadas. Perante as dificuldades e os itens por classificar, Cristina Mota insiste que é difícil que na sexta-feira as notas estejam afixadas.





"Consideramos que dia 17 será difícil de cumprir".

Ministério desmente





A RTP Antena 1 contactou o ministério de Fernando Alexandre para obter esclarecimentos sobre a informação transmitida pela Missão Escola Pública. Em resposta, o Ministério da Educação desmentiu Missão Escola Pública sobre classificação de exames até quinta-feira.





"Não há nenhuma orientação do EduQA ou do JNE nesse sentido", respondeu a tutela.